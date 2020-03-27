Минобразования проводит конкурс среди учителей на лучшие видеуроки

Министерство образования и науки КР с целью признания и популяризации деятельности талантливых и способных учителей, передовых педагогов современной формации , их творческих поисков, обобщения передового опыта, эффективных практик по использованию современных образовательных технологий и методик, повышения информационно-коммуникационной и технологической компетентности педагогов объявляет Республиканский конкурс "Цифровая педагогика".

Сроки этапов Конкурса:

1 этап – с 26 марта по 2 апреля, 2020 года

2 этап – со 2 по 30 апреля 2020 года

3 этап – с 30 апреля по 18 мая 2020 года

В Конкурсе могут принимать участие учителя общеобразовательных организаций независимо от ведомственной принадлежности, типа и форм собственности. Язык Конкурса: кыргызский, русский. Каждый конкурсант должен подать не менее 5 видеоуроков, логически выстроенных согласно программе и расписанию, хронометражем видеоматериала до 25 минут.

К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, которые соответствуют Базовому учебному плану (БУП), предметным стандартам, программам, календарно-тематическому плану и должны быть проведены в IV четверти. Кроме этого, видеоматериалы должны готовиться со дня объявления конкурса и должны быть размещены на различных интернет ресурсах образовательных порталах, YouTube, Facebook).

При оценке видеоуроков главными критериями будут выступать: содержание, цели и задачи урока, актуальность, логичность, качество дидактических материалов (анимация, изображения, схемы и др.), применение передовых технологий, показ наличия механизмов обратной связи с учениками и др.

За призовые места предусмотрены денежные вознаграждения, которые выделяются спонсорами: 1 место – 50 000 сомов, 2 место – 40 000 сомов, 3 место – 30 000 сомов. Кроме этого будут 3 поощрительных вознаграждения по 10 000 сомов и специальные призы, путевки.

С Положением, которое регламентирует порядок, условия проведения и участия в республиканском конкурсе, содержит требования к видеоурокам и типам видеоматериалов, критерии оценки и технических требований к материалам, можно ознакомиться на сайте министерства образования и науки КР. Оно находится наряду с электронной заявкой для участия в конкурсе "Цифровая педагогика" здесь

Контактные тел: 0(707) 563 463, 0(707) 009 131, 0(555) 212 962, 0(701) 778

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