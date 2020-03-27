Али Муслу: Мы помогаем нашим братьям в Кыргызстане

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации Tika работает в КР с 1992 года и осуществляет проекты во многих сферах. И одно из направлений - образование.

С координатором этой всемирно известной организации, оказывающей гуманитарную помощь многим странам мира, в том числе Кыргызстану, Али Муслу встретилась корреспондент "Вечерки" и побеседовала о поддержке турецким агентством школьного и вузовского образования. Ведь этот год в КР объявлен Годом поддержки детей.

По просьбе местного населения в селе Сатыкей Таласской области заканчивается строительство детского сада на 50 мест. В селе проживает более 500 человек, и ближайший детсад находится в 15 километрах от села. И мы с удовольствием откликнулись на просьбу сельчан. Скоро состоится открытие детсада!

- Наше агентство помогает делать ремонты, оказывает материально–техническую поддержку школам и университетам. В Ошском, Джалал–Абадском госуниверситетах и Кыргызско–Узбекском университете открыты курсы турецкого языка, провели там ремонт и улучшили инфраструктуру. В 2013 году в Ошской области в селе Ак–Тилек открыли школу–лицей на 850 учеников. Это одно из крупных учебных заведений на юге.

Руководство и профессорско–преподавательский состав Кыргызского национального университета очень благодарят ваше агентство, которое вносит большой вклад и в улучшение учебного процесса, и в развитие его международных связей. Как давно вы дружите с КНУ?

- Кыргызский национальный университет является давним нашим, можно сказать, другом, союзником, в том числе благодаря и начальнику департамента международных связей Бакытбеку Келдибекову, с которым сложились хорошие деловые отношения. В КНУ открыт факультет тюркологии, проводятся курсы турецкого языка.

По просьбе администрации КНУ Tika закупила лабораторное оборудование на 40 тысяч долларов для лабораторий физики и химии, которое не обновлялось с 1950–х годов. Мы также оборудовали современной техникой (компьютерами) многие кабинеты и аудитории вуза. Благодаря такому оборудованию студенты могут слушать онлайн–лекции профессоров из университетов Турции и других стран. Это была наша основная цель - связать КНУ с университетами других стран.

В связи с тем, что 2019 год был объявлен вашим президентом Годом цифровизации страны, наше агентство помогло создать и оснастить центр в КНУ, которому присвоили имя Азиза Санжара, гражданина Турции, ставшего лауреатом Нобелевской премии. На экономическом факультете был создан Центр экономических исследований для учебных программ студентов, аспирантов и докторантов и проведения онлайн–интервью и конференций с ведущими международными институтами–партнерами, а также разных встреч.

Этому центру мы присвоили имя Канторо Токтоматова. Профессор проработал 25 лет в КНУ и внес большой вклад в образование страны.

Наша цель - создать такие же современные условия для обучения, какие есть в Турции, и для кыргызской молодежи, чтобы и у нее были такие же возможности получить качественное образование. Как пример, могу привести кыргызско–турецкий университет "Манас", который по оснащенности, качеству обучения, условиям преподавания не отличается от ведущих университетов Европы и Турции. Поэтому его выпускники - успешные специалисты в разных сферах.

Какие планы у Tika в сфере образования на этот год?

- Они большие. В Иссык–Кульском госуниверситете хотим открыть турецкий центр. Хороший проект намечается в политехническом университете. В этом году акцентируем внимание на проекты в сфере профессионально–технического образования. Мы провели переговоры с министрами образования и социального обеспечения по вопросу оказания поддержки профессионально–техническим лицеям. Согласно проекту, прошли обучение преподаватели лицеев и университетов, работающих в сфере информационных технологий. Сейчас вместе с Минобразования планируем открыть курсы по сварке и дизайну мебели в кыргызско–турецком университете "Манас". Также планируем с Агентством профессионально–технического образования, департаментом туризма открыть курсы кулинарии.

Можете назвать самый удачный проект Tika прошлого года в сфере образования?

- Это, безусловно, центр в КНУ, о котором я уже говорил, названный в честь Канторо Токтоматова. Это успешный проект, который поможет университету укреплять и расширять международные связи. Этот центр - своего рода многофункциональная аудитория. Мы хотели помочь университету показать себя за рубежом и в стране тоже. Возможности центра позволяют транслировать любую конференцию ее слушателям из любого города и даже разных стран. Здесь молодые ученые могут защищать свои диссертации, проводить встречи с коллегами из других стран. Одним проектом мы оказываем поддержку в трех направлениях: это вклад в развитие образования, экономики и цифровизации страны.

Мы реализуем свои проекты в соответствии с развитием стратегии вашей страны. Я больше сейчас говорю о сфере образования, но наше агентство работает и в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, IT–технологий.

Сколько средств выделено на образовательные проекты на этот год?

- Сейчас мы реализуем проект по открытию Кыргызско–турецкой больницы в Бишкеке. И большая часть нашего бюджета на этот год будет направлена на ее открытие, а оставшаяся - на образование.

Почему Турция, в частности Tika, помогает Кыргызстану? Ведь эти деньги могут пригодиться и в вашей стране.

- Это связано с нашей позицией. Мы рассматриваем Кыргызстан и другие страны Центральной Азии, а также Азербайджан как часть стран тюркского мира и считаем их народы братьями. Как в жизни? Если у брата возникли проблемы, то вы ведь не можете сидеть сложа руки. Так и мы стараемся помочь.