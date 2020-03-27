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Правительство ведет переговоры с КНР о возобновлении торговли

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- Анвар Ажиев
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Началась подготовительная работа для возобновления грузоперевозок через кыргызско-китайскую границу. Об этом сообщает Республиканский оперативный штаб.

Анализ товарной структуры импорта из Китая показал, что закрытие границы существенно отразилось на деятельности предприятий легкой и текстильной промышленности, а также поставках оборудования.

- В связи с этим рассмотрен вопрос о возобновлении грузовых перевозок автомобильным транспортом через кыргызско-китайскую государственную границу. Соответствующая нота направлена в соседнюю страну, - заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

Соответствующим государственным органам КР поручено провести подготовительные работы с китайской стороной по возобновлению грузопотока на пропускных пунктах "Торугарт" и "Иркештам". Также поручено разработать механизм и алгоритм действий данного процесса, с учетом создания условий для кыргызских грузоперевозчиков.


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URL: https://www.vb.kg/386548
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