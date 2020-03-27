ГКНБ нашел еще двух распространителей слухов о коронавирусе

Госкомитет национальной безопасности сообщает, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД КР, были выявлены еще два человека, распространяющих недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в республике.

Это жительница села Кызыл-Бел Баткенской области А.М., 1964 года рождения, и уроженец с. Ача-Кайынды Ат-Башинского района Нарынской области Э.Ж., 1984 года рождения.

Женщина распространяла недостоверную информацию о ситуации с коронавирусом в Баткенской области. Мужчина запостил в соцсети информацию о том, что на санитарном посту с. Кочкор Кочкорского района сотрудники правоохранительных органов не проверяют документы и берут 200 сомов за проезд.

С разносчиками слухов провели профилактические беседы. Они, как сообщает ГКНБ, раскаялись в содеянном и попросили прощения у народа.

В настоящее время принимаются меры для дачи юридической оценки их действиям.

ГКНБ совместно с правоохранительными органами продолжают работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковой информации о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Госкомитет национальной безопасности напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

Отметим, республиканский штаб по борьбе с коронавирусом работает в круглосуточном режиме по всей республике. Связаться с ним для получения необходимой информации можно по телефону доверия 0(312) 88-16-84.