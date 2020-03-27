ГКНБ нашел сайт, распространявший фейки о смертях от коронавируса в КР

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, в ходе проведения анализа и мониторинга Интернет-пространства по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности лиц, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в КР, установлен информационный сайт "TheAsiaTimes". На этом ресурсе 25 марта 2020 года был опубликован фейк о смертях от коронавируса в республике.

Материал вышел под заголовком "В Кыргызстане два пациента умерли из-за короны вируса" и тем самым, как считают в ведомстве, вызвал панические настроения среди населения нашей страны.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 344 (Заведомо ложное сообщение) УК КР.