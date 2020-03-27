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ГКНБ нашел сайт, распространявший фейки о смертях от коронавируса в КР

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- Александра Василькова
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Как сообщила пресс-служба ГКНБ, в ходе проведения анализа и мониторинга Интернет-пространства по выявлению, предупреждению и пресечению противоправной деятельности лиц, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в КР, установлен информационный сайт "TheAsiaTimes". На этом ресурсе 25 марта 2020 года был опубликован фейк о смертях от коронавируса в республике.

Материал вышел под заголовком "В Кыргызстане два пациента умерли из-за короны вируса" и тем самым, как считают в ведомстве, вызвал панические настроения среди населения нашей страны.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст. 344 (Заведомо ложное сообщение) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/386555
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, коронавирус, фейк
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