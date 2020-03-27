Главы правительств стран ЕАЭС пообщаются в видеоформате

Запланированное на 10 апреля заседание Евразийского Межправительственного совета с участием премьер-министров стран ЕАЭС состоится в режиме видеоконференции. Такое решение в принято в ходе внеочередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии, прошедшего в аналогичном режиме.

Комментируя итоги этого заседания, посвященного выработке совместных мер реагирования на распространение коронавируса, член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил: "Мы исходим из того, что у нас единый рынок. Мы договорились, что по всем вопросам, которые касаются единого рынка, будут согласованные решения. Стороны будут проводить консультации и находить необходимые инструменты. В результате наш Союз будет демонстрировать свою жизнеспособность не только в благополучные времена, но и в непростые, что является сейчас, наверное, принципиальным".

Говоря о предстоящем обнулении ввозных таможенных пошлин на товары первой необходимости, министр сообщил, что перечень такой продукции будет определен в течение недели: "Это касается продуктов питания, детского питания, детских товаров широкой номенклатуры, медицинских средств, лекарств и компонентов для их производства. То есть это товары первой необходимости, на которые действительно сейчас есть повышенный спрос".

Также проработаны вопросы, которые касаются перемещения персонала транспортной инфраструктуры, водителей автомобилей, которые обеспечивают доставку товаров, другого персонала. По этому поводу сторонам поручено выработать необходимые механизмы беспрепятственного и бесперебойного функционирования товаропроводящей сети.

"Сегодня наш Союз проверяется, что называется на прочность. Решения должны быть согласованные. Иного не может быть", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.