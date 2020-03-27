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Суды Бишкека, Оша и двух областей приостанавливают работу

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- Оксана Гут
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Суды Ошской, Джалал-Абадской областей и города Бишкек приостановят свою работу в связи с введенным чрезвычайным положением. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда КР.

Отмечается, что такое решение было принято на совещании, которое прошло под председательством Гульбары Калиевой посредством видеоконференции.

Также работу приостановят Чуйский областной и межрайонный суды Чуйской области.

Деятельность данных судов приостанавливается на одну неделю.

Вместе с тем, в судах будут организованы дежурства судей и сотрудников аппаратов.


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URL: https://www.vb.kg/386566
Теги:
Верховный суд, Джалал-Абадская область, суд, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан
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