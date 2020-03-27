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Психологи предлагают помощь кыргызстанцам во время короновируса

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- Светлана Лаптева
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В сетях появилось обращение психологов Кыргызстана, которые предлагают свою помощь соотечественникам для того, чтобы помочь разобраться в каких-то ситуациях, пережить сложный период, в данном случае непривычный режим карантина, чрезвычайной ситуации.

"Бишкек! Дорогие друзья!

Группа психологов предлагает свою помощь!

Предоставляем список практикующих психологов и бизнес-консультантов, которым вы можете доверить свою проблему, проработать страхи и снять напряжения, панические атаки:

1. Елена Машукова - психолог, бизнес консультант, HR эксперт. Скорая психологическая помощь собственникам бизнеса и директорам. Контакты: +996 550 360 156.

2. Kseniya Ermolova – психолог-консультант. Контакты: +996 559 218 321.

3. Асель Мамытова - гештальт-терапевт (МИГИП). Контакты: +996 559 149 999.

4. Алексей Мельник - клинический психолог. Контакты: +7 707 747 3672.

5. Аида Куренкеева - психолог-консультант. Контакты: +996701015033.

6. Сейтказиева Нургуль - психолог-консультант. Контакты: +996707017619.

7. Айканыш Эралиева - психолог - консультант. Контакты: +375336417559.

8. Кыштобаева Камилла - психолог консультант. Контакты: +77078902537.

9. Дмитрий Чуприна - эксперт по организационному развитию. Скорая психологическая помощь собственникам бизнеса и директорам. Контакты: +7 777 409 9527.

Скорую психологическую помощь можно получить в онлайн-режиме в What's App messenger или написав на их страницы в Facebook.

Будьте здоровы!"


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URL: https://www.vb.kg/386567
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, психология, Помощь, коронавирус
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