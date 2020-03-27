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ГКНБ подозревает иссык-кульца в разжигании межрегиональной вражды

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- Александра Василькова
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По сообщению пресс-службы Госкомитета национальной безопасности, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был найден иссык-кулец, разместивший провокационный пост в Facebook.

Им оказался житель села Бает Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области М.К., 1981 года рождения. В его публикации в социальной сети ГКНБ нашел признаки разжигания межрегиональной вражды.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.313 ч.1 (Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной (розни) УК КР. Назначена соответствующая экспертиза. Ведется следствие.

ГКНБ напоминает, что за распространение провокационных и других материалов подобного характера по разжиганию межрегиональной вражды, в рамках действующего законодательства предусмотрена уголовная ответственность.


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URL: https://www.vb.kg/386569
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, коронавирус, фейк
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