"Волонтеры по оказанию помощи пожилым пока вне закона"

Группой риска при короновирусе называют людей старшего возраста, людей с ослабленным иммунитетом и различными заболеваниями сердечного, легочного плана.

Мы попросили рассказать, что сейчас делается для оказания помощи этой группе населения со стороны Ресурсного центра для пожилых Юлию Соломатину:

По ее словам, в настоящее время создано несколько онлайн-групп прежде всего для координации действий.

- Первая онлайн группа "штаб по регионам" - куда вошли представители региональных СМИ, местные активисты, сотрудники Минсоцразвития. В группе в основном идет обмен информацией.

Вторая - "группа по пожилым" - сюда вошла наша целевая группа из регионов. Также эта группа создана для того, чтобы узнать потребности и нужды пожилых.

Кроме того, на телефон руководителя Ресурсного центра для пожилых Светланы Баштовенко поступают звонки, заявки о помощи от пенсионеров, и от других лиц, которые их опекают. Мы создали список нуждающихся по Бишкеку и Чуйской области

Красный полумесяц работает по спискам Управления социального развития Минсоцразвития.

Также создана инициативная группа велосипедистов, которые готовы развозить продукты, лекарства, помощь нуждающимся. Они уже помогли кыргызско-швейцарской организации "Бабушка эдопшн", занимающейся оказанием помощи пожилым, развести часть помощи пожилым, - сказала Соломатина.

Руководитель центра отметила, что из-за жесткого режима ограничения передвижений в настоящее время доставка помощи также невозможна, а отдельные "партизанские вылазки" не эффективны.

- Надо дождаться пока порядок работы волонтеров с пожилыми будет установлен. А пока волонтеры почти вне закона. В СМИ промелькнуло сообщение о том, что разрешение на доставку гумпомощи дано только 15 волонтерам и нужен официальный зеленый коридор для доставки гумпомощи и работы с пожилыми, - добавила она.

Ресурсный центр пожилых предлагает передавать продукты и другую помощь в Красный полумесяц Кыргызстана, так как у этой организации в регионах есть представительства и механизм доставки отработан.

В свою очередь сами сотрудники Ресурсного центра для пожилых будут формировать списки нуждающихся. Контактный номер - 0555132937