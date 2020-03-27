Посольство и диаспора КР в Москве расширяют помощь согражданам

Несмотря на новые ограничительные меры, предпринятые в Москве в связи с опасностью коронавируса, в посольство Кыргызстана по-прежнему обращается много граждан КР. Как отмечает атташе посольства Гулбарчын Байымбетовой, консультировать их приходится по самым разным вопросам.

- О всех решениях российских властей мы подробно информируем соотечественников на нашем сайте, через соцсети. Тем не менее, с этой информацией, судя по всему, успели познакомиться не все, поэтому даем разъяснения в непосредственных беседах. В том числе, и на тему вылета в Кыргызстан, что в данный момент практически невозможно. Поддерживаем постоянную связь и с находящейся в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" группой наших граждан, которые возвращались на родину через Москву из некоторых стран, в том числе США, Великобритании, Беларуси, Мальдив. Сообщаем им о положении дел в России, Кыргызстане, выражаем надежду на их отправку при первой же возможности, во взаимодействии с представителями диаспоры передаем питание, предметы первой необходимости, - рассказала Байымбетова.

По ее словам, многие вопросы тех, кто обращается в посольство, связаны с паспортной проблематикой, продлением регистрации.

Оказывается содействие в получении необходимых документов, если это разрешено законом. А вот выдача свидетельств о возвращении на родину (СВР), которые предоставляются в случае утери общегражданского паспорта или истечения срока действия паспорта, пока приостановлена в связи с отменой авиарейсов в Кыргызстан. Получают помощь соотечественники и по другим вопросам. Одного из кыргызстанцев, больного сахарным диабетом и не успевшего вылететь в КР, удалось по договоренности со специалистами Минздрава РФ госпитализировать в московскую клинику. Также решен вопрос с жильем для нескольких студентов-кыргызстанцев, обучающихся в вузах на территории других российских регионов и направлявшихся домой через Москву. Учитывая то, что временное жилье в эти дни может понадобится и еще кому-то из соотечественников, представители диаспоры уже зарезервировали дополнительные места в одном из столичных хостелов.

- Посольство во взаимодействии с диаспорой оказывало и будет стараться оказывать посильную поддержку всем, кто к нам обращается. А мы, в свою очередь, в очередной раз призываем сограждан строго соблюдать требования, выработанные руководством России по отношении ко всем находящимся в ней. Ведь чем неукоснительней будут выполняться эти требования, тем быстрее улучшится ситуация, люди сохранят свое здоровье, а кто-то наконец сможет вернуться домой, в том числе в Кыргызстан", - добавила Гулбарчын Байымбетова.