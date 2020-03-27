Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Посольство и диаспора КР в Москве расширяют помощь согражданам

123  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Несмотря на новые ограничительные меры, предпринятые в Москве в связи с опасностью коронавируса, в посольство Кыргызстана по-прежнему обращается много граждан КР. Как отмечает атташе посольства Гулбарчын Байымбетовой, консультировать их приходится по самым разным вопросам.

- О всех решениях российских властей мы подробно информируем соотечественников на нашем сайте, через соцсети. Тем не менее, с этой информацией, судя по всему, успели познакомиться не все, поэтому даем разъяснения в непосредственных беседах. В том числе, и на тему вылета в Кыргызстан, что в данный момент практически невозможно. Поддерживаем постоянную связь и с находящейся в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" группой наших граждан, которые возвращались на родину через Москву из некоторых стран, в том числе США, Великобритании, Беларуси, Мальдив. Сообщаем им о положении дел в России, Кыргызстане, выражаем надежду на их отправку при первой же возможности, во взаимодействии с представителями диаспоры передаем питание, предметы первой необходимости, - рассказала Байымбетова.

По ее словам, многие вопросы тех, кто обращается в посольство, связаны с паспортной проблематикой, продлением регистрации.

Оказывается содействие в получении необходимых документов, если это разрешено законом. А вот выдача свидетельств о возвращении на родину (СВР), которые предоставляются в случае утери общегражданского паспорта или истечения срока действия паспорта, пока приостановлена в связи с отменой авиарейсов в Кыргызстан. Получают помощь соотечественники и по другим вопросам. Одного из кыргызстанцев, больного сахарным диабетом и не успевшего вылететь в КР, удалось по договоренности со специалистами Минздрава РФ госпитализировать в московскую клинику. Также решен вопрос с жильем для нескольких студентов-кыргызстанцев, обучающихся в вузах на территории других российских регионов и направлявшихся домой через Москву. Учитывая то, что временное жилье в эти дни может понадобится и еще кому-то из соотечественников, представители диаспоры уже зарезервировали дополнительные места в одном из столичных хостелов.

- Посольство во взаимодействии с диаспорой оказывало и будет стараться оказывать посильную поддержку всем, кто к нам обращается. А мы, в свою очередь, в очередной раз призываем сограждан строго соблюдать требования, выработанные руководством России по отношении ко всем находящимся в ней. Ведь чем неукоснительней будут выполняться эти требования, тем быстрее улучшится ситуация, люди сохранят свое здоровье, а кто-то наконец сможет вернуться домой, в том числе в Кыргызстан", - добавила Гулбарчын Байымбетова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386572
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  