үйдө_китеп_окуйбуз. МОиН КР объявляет о начале акции "Читает вся семья"

Целью акции является формирования круга семейного чтения, создания пространства для диалога ребенка и взрослого, совершенствования у обучающихся чувств патриотизма, альтруизма и взаимопомощи, милосердия и эмпатии, уважения родителей и гражданской ответственности и содействия укреплению философии семьи, связи между поколениями путем восстановления традиций семейных чтений.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, в ней может участвовать каждая семья.

Министерство представляет список книг согласно возрастным особенностям для детей, а также их родителей. Родители совместно с детьми каждый день читают книги и организуют совместные обсуждения. По завершению чтения каждой книги все должны написать короткое эссе, и рассказать в кругу семьи полезные и поучительные моменты из произведения.

После этого написанные эссе нужно размещать на страничке Facebook с хэштегом: #үйдө_китеп_окуйбуз. Участникам акции через социальные сети нужно передавать эстафету своим друзьям.

Самым активным семьям-участникам акции будут вручены подарки.

Самая активная семья - участница акции, при соблюдении указанных требований, будет номинирована на звание "ОКУРМАН ҮЙ-БҮЛӨ"

/СЕМЬЯ ЭРУДИТ".

О ходе акции участники будут информированы посредством социальных сетей и средств массовой информации.

Перечень предлагаемых книг можно скачать по этой ссылке .