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За ночь в Бишкеке были задержаны 157 нарушителей, 23 из них женщины

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- Оксана Гут
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В комендантское время с 20:00 до 7:00 часов в Бишкеке за прошедшие сутки были задержаны 157 нарушителей. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел, комендант столицы Алмазбек Орозалиев.

В том числе: 23 женщины, 134 мужчины, в том числе 5 иностранных граждан и 3 подростка.

Также Орозалиев информировал, что в Бишкеке установлены 120 постов, из них 79 санитарно-карантинных и по периметру столицы 41.

"Не выходите без надобности на улицу, только в трех случаях: купить продуктов, лекарств или к врачу. Если есть какие-то проблемы, можно обратиться в комендатуру или по экстренным номерам 102, 103, 112. Мы обязательно придем на помощь. В отнрошении нарушивших режим чрезвычайного положения будет дано предупреждение или штраф", - сказал Орозалиев.

По данным пресс-службы МВД КР, всего по республике за нурешение На 28-марта 2020 года за нарушения комендантского часа на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области 223 нарушителей. Кроме этого, 11 автомашин доставлено на штрафстоянку.

Из них: в городе Бишкек- 157, г.Ош – 21, г.Жалал-Абад – 20, а также в Сузакском районе- 6, Кара Сууйском районе – 15, а Ноокатском районе-4.


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URL: https://www.vb.kg/386584
Теги:
задержание, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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