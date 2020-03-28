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За фейк о зараженных коронавирусом в Кара-Балте задержаны двое мужчин

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- Оксана Гут
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Госкомитет нацбезопасности КР выявил очередных распространителей фейковой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

25-26 марта ГКНБ КР в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий совместно с МВД КР выявлены граждане КР Русланбеков Эрлан Русланбекович, 1992 года рождения, житель г.Кара-Балта и Сыргабаев Адилет Сыргабаевич, 1993 года рождения, житель Жайыльского района Чуйской области.

Указанные лица через соцсеть распространяли недостоверную информацию о том, что в местной районной больнице находятся 15 человек зараженные коронавирусом.

В отношении указанных лиц проведены профилактические беседы, в результате чего они раскаялись в содеяном и попросили прощения у народа.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст.39-280 (Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил) УК КР.

Стоит отметить, что республиканский штаб по коронавирусу работает в круглосуточном режиме по всей республике, куда граждане могут обратиться для получения необходимой информации по телефону доверия 0 (312) 88-16-84.

ГКНБ КР совместно с правоохранительными органами продолжают соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.


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URL: https://www.vb.kg/386585
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, коронавирус, ложное сообщение
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