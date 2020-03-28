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Порядка 350 кыргызстанцев все еще пытаются вернуться из России домой

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- Евгений Денисенко
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Несмотря на полное прекращение автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения между РФ и КР, некоторые граждане Кыргызстана не оставляют попыток убыть на родину, на машинах или самолетах. С ними работают представители штаба, действующего при посольстве КР в РФ.

Как напомнили в дипмиссии, этот штаб, в который помимо самих дипломатов вошли также сотрудники представительств МВД и Госслужбы миграции Кыргызстана в России, представители КР в международных организациях в Москве, был создан 17 марта. И в течение последующей недели совместными усилиями штаба, посольства и правительства Кыргызстана удалось организовать авиарейсы для тех, кто остался в транзитной зоне и пассажиров ранее отмененных рейсов. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Красноярска, Новосибирска в Бишкек и Ош было отправлено в общей сложности 5117 человек.

На сегодня, по информации посольства, в московском аэропорту "Шереметьево" находится около сорока граждан КР в общей и семнадцать - в транзитной зонах. Около двухсот кыргызстанцев ожидают вылета в аэропорту "Толмачево" в Новосибирске. И еще более девяноста соотечественников собралось на российско-казахстанской границе.

"Посольство Кыргызстана продолжает работать в круглосуточном режиме. Специально созданные из представителей штаба мобильные группы находятся в местах скопления сограждан, оказывают всем необходимую помощь, в том числе с питанием, медицинским обслуживанием, ежедневно дежурят в аэропортах "Домодедово", "Шереметьево". И в рамках своей компетенции проводят всю необходимую работу, совместно с российской стороной и представителями авиакомпаний", - проинформировали в дипмиссии.

Как сообщалось ранее, с 27 марта Россия по распоряжению ее правительства полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян.


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URL: https://www.vb.kg/386587
Теги:
посольство, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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