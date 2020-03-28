Министерство юстиции КР переходит на дистанционный режим работы

В связи с введением чрезвычайного положения в отдельных регионах республики, а также в целях недопущения распространения короновирусной инфекции COVID-19 руководство и некоторые подразделения министерства юстиции КР, отвечающие за организацию выполнения функций и задач министерства в сложившейся обстановке, продолжают работать в штатном режиме. Однако, подразделения, оказывающие государственные услуги, перешли на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства,

При этом министерство юстиции рекомендует гражданам, при отсутствии острой необходимости, воздержаться от посещения административных зданий органов юстиции, а также получения нотариальных услуг и услуг проставления апостиля.

Вместе с тем, гражданам республики предлагается воспользоваться имеющимися электронными услугами – Онлайн регистрация юридических лиц и Регистрация залогов движимого имущества.

Для получения услуги онлайн регистрации юридических лиц, предлагается пройти по следующей ссылке: www.e-kattoo.minjust.gov.kg и иметь:

- ID-карту образца 2017 года (биометрический паспорт) либо ру-токен (электронная цифровая подпись);

- считыватель (смарт карта) для ID-карты;

- интернет связь.

Услуги по регистрации залогов движимого имущества возможно получить следующим образом:

- самостоятельно в режиме онлайн, заключив с министерством договор на оказание услуг;

- посредством электронной почты, направив заявление в электронной форме на почту Отдела регистрации залогов с обязательным указанием контактного телефона и адреса электронной почты, прикрепив отсканированные документы.

В случае возникновения вопросов заключения вышеуказанного договора, а также подключения и использования информационной системы граждане могут обратиться к сотрудникам отдела залоговой регистрации по электронной почте: zalog.kg@mail.ru либо по следующим контактным данным:

- Эмир Зулпуев, начальник Управления регистрации юридических лиц и залогов, раб.тел. 0(312) 62-62-10 доб. 113; моб.тел. 0(776)305544;

- Хафизова Альфия Сан-Вазавна, заведующая отделом, раб.тел. 0(312) 62-62-10 доб.127; моб.тел. 0(708) 410003, 0(551)145222;

- Емилбекова Айсулуу Омуровна, главный специалист, раб.тел. 0(312) 62-62-10 доб.141; моб.тел. 0(700)009949;

- Али уулу Данияр, ведущий специалист, раб.тел. 0(312) 62-62-10 доб. 173; моб.тел. 0(555) 354925.

Формы типового договора, заявлений на получение услуг, а также банковские реквизиты размещены на ведомственном сайте министерства юстиции Кыргызской Республики (http://minjust.gov.kg).

Адвокаты Центра по координации гарантированной государством юридической помощи осуществляют дежурство круглосуточно.