Премьер поручил обеспечить врачей транспортом, а торговцам доступ к складам

"Необходимо строго, в целях безопасности самих граждан, следить за соблюдением комендантского часа. Это важно, так как без этого остановить распространение коронавирусной инфекции невозможно". Об этом заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев, передает пресс-сужба правительства.

Заместитель министра внутренних дел КР – комендант города Бишкек Алмазбек Орозалиев доложил информацию о текущей ситуации в столице.

"Введенные запреты доставляют всем гражданам определенные неудобства. Но это временные ограничения и в целях нашей же безопасности. Отрадно, что население тех городов и районов, где введен режим чрезвычайного положения, начало с пониманием относиться к введенным ограничениям и соблюдать установленные правила. Есть определенные систематические недостатки в работе комендатуры и отдельных государственных органов. Следует их устранить как можно скорее", - сказал Абылгазиев.

Глава правительства особое внимание обратил на необходимость скорейшего устранения препятствий для предпринимателей, которые обеспечивают население столицы продовольствием, товарами первой необходимости и медикаментами.

"Отдельные оптовые торговцы говорят, что не могут добраться до складов и забрать свой товар для продажи. Мы должны им разрешить доступ к складам, чтобы они вовремя доставили товар в магазины, где идет реализация в розницу. Однако, нельзя забывать о том, что и у продавцов есть социальная ответственность. Нельзя завышать цены или просто так закрывать свои торговые точки. Поэтому, комендантура города Бишкек должна выявлять такие факты и, согласно закону во время чрезвычайного положения, наказывать правонарушителей. Вместе с тем хочу еще раз отметить, что продуктов питания сегодня достаточно на складах. Границы со странами, откуда поставляют продукты первой необходимости, открыты, и автомобили с грузом проезжают беспрепятственно", - заверил премьер-министр.

Он также отметил необходимость обеспечения всем необходимым медицинских работников.

"Очень много жалоб со стороны неравнодушных граждан и родственников самих медицинских работников. Еще раз напоминаю, работники медицинских учреждений должны беспрепятственно проходить посты. Они также должны быть обеспечены транспортом, а не ходить пешком от одной точки до другой. Ответственность за обеспечение транспортом медицинских работников, составление маршрутов их передвижения была возложена на главных врачей каждого медицинского учреждения. Однако, мы видим, что они этого не сделали. Что касается самого лечения заразившихся, то в кратчайшие сроки нужно завершить поиск всех контактных лиц и определить их количество. Есть риск, что они могут распространять вирусную инфекцию", - подчеркнул он.

Мухаммедкалый Абылгазиев напомнил, что на период введения режима чрезвычайного положения большинство сотрудников государственных органов должны перейти на удаленную работу. При этом они обязаны строго соблюдать личную гигиену, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.