ГКНБ нашел распространительниц фейков в Джалал-Абадской области

Госкомитет национальной безопасности сообщил о выявлении еще двух распространителей недостоверной информации о коронавирусе в Джалал-Абадской области.

Как сообщают в ведомстве, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлены граждане КР М.С., 1961 года рождения, жительница г.Кербен Аксыйского района Жалал-Абадской области и Р.К.И., 1984 года рождения, жительница г.Таш-Кумыр Жалал-Абадской области.

Обе женщины публиковали в социальных сетях недостоверную информацию о том, что в местах их проживания обнаружены случаи заражения коронавирусом: в Кербене один человек, в Таш-Кумыре - двое.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП. С распространительницами недостоверной информации провели профилактические беседы, в результате чего они раскаялись в содеянном и публично попросили прощения у народа.

ГКНБ напоминает, что республиканский штаб по коронавирусу работает в круглосуточном режиме по всей республике и всю необходимую информацию можно получить по телефону доверия 0 (312) 88-16-84.

Госкомитет национальной безопасности совместно с правоохранительными органами продолжает соответствующую работу по выявлению лиц, занимающихся распространением панических слухов и фейковых информаций о коронавирусе, а также недопущению эскалации общественно-политической и эпидемиологической ситуации в республике.

Отметим, за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.