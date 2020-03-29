"Может быть после пандемии уйдут в небытие бессмысленные "понты""

Председатель общественного объединения "Кыргызстан - Астана", член Совета Ассамблеи народa Казахстана Шавкат Исмаилов по телефону из Нур-Султана рассказал VB.KG следующее. В сегодняшней ситуации, связанной с пандемией коронавируса, работающие вдали от дома и оказавшиеся без работы кыргызские мигранты оказались в числе наиболее уязвимых. Особенно это коснулось многодетных семей.

Поэтому при ОО "Кыргызстан - Астана" создан временный штаб по оказанию помощи в первую очередь матерям и детям.

В штабе готовы принять и распространить среди мигрантов любую помощь. Координаторы штаба: руководитель Шавкат Исмаилов (телефон 87781609361), координаторы Минавар Мамаева (87021300630) и Асылбек Молдошев (87477590068).

Одновременно Шавкат Исмаилов выступил с эcсе "Человек, поклонись Земле!"

Эссе начинается с широко известной строки народного писателя Казахстана Олжаса Сулейменова: "Земля, поклонись человеку!":

"Эти слова олицетворяют успехи человечества в освоении космоса. При всем моем уважении к автору афористичной фразы "Земля, поклонись человеку!" жизнь меняет соотношение сторон. Человек, поклонись Земле, поклонись Творцу, тебя создавшему!" – пишет Исмаилов.

Вирусы - одна из форм жизни на Земле. Человечество вступило в битву со смертельным врагом. С одной стороны - коронавирус, с другой - государства, транснациональное сотрудничество, международное сообщество, и мы, простые люди, пытающиеся изменить Землю, которая нас породила.

В гимне Кыргызстана Взлетающие к небу чистые ледники олицетворяют Душу Народа. Солнечное небо и казахские бескрайние степи олицетворяют Песню Мужества Народа.

А что сегодня? Истощение ресурсов, переброска рек, ледники, которые мы разрушаем, преступления, разрушающие наши души, бессмысленные празднества, богатые поминки по людям, которых мы не ценили живыми.

Еще Исмаилов рассказывает: "Будучи в США в 2008 году, с семьей посетили один из национальных парков. На удивленные возгласы "какая красивая природа", я заметил, что у нас тоже красивая природа, только мы ее не любим и плохо относимся к ней".

Нам комфортнее жить в благоустроенной квартире с подземным паркингом, летать бизнес классом или Jetом, создавать удобства не для всех, возмущаться, когда такси не подъезжает к подъезду.

Однако, понять, оценить ситуацию, принять решения во благо, не ущемляя никого, можно только выйдя из зоны комфорта. Сегодня пандемия вывела нас из зоны комфорта. Достижения человечества начинают работать на человечество. Ситуация уравняла олигархов и чиновников всех рангов с простыми людьми перед лицом опасности, смерти. В той же Италии в медицинских клиниках работает принцип естественного отбора.

"Говорят, что после пандемии мир станет другим. Может быть. Может нас ждет очищение, когда мы встряхнём с себя то нечеловеческое, что мы на себя напялили. Уйдут в небытие бессмысленные "понты", непонятные народу выборы, тендеры, ставшие сегодня бизнесом чиновников, а коррупция останется только в словарях. В почете станут честь, труд, ум, уважение, а наши горы и степи породят новых Чингизов Айтматовых и Абаев Кунанбаевых, Манасов Великодушных и Бауржанов Момышулы. Ждем, надеемся и меняем мир. Человек, поклонись Земле, тебя создавшей как Матери, тебя породившей!" – призывает Шавкат Исмаилов.