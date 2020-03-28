Кыргызстан просит гуманитарной помощи у Китая в борьбе с COVID-19

В условиях, складывающихся из-за распространения коронавируса Covid -19, правительство Кыргызской Республики обратилось к правительству Китайской Народной Республики с просьбой об оказании гуманитарной помощи кыргызской стороне в виде тест-систем и реагентами, соответствующего медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты для медицинского персонала, а также средств санитарно-дезинфекционного назначения. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Отмечается, что также была выражена просьба о направлении медицинских экспертов для обмена опытом в сфере борьбы с короновирусной инфекцией.

"Правительство Кыргызской Республики высоко оценивая, вклад и усилия правительства Китайской Народной Республики по борьбе с коронавирусом Covid -19 в мире, выражает признательность за оказываемую поддержку и помощь в это трудное время", - говорится в сообщении.