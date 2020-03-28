Боронов: Нужно быть готовыми к различным сценариям развития событий

Первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов провел заседание Республиканского оперативного штаба, в котором в онлайн режиме приняли участие полномочные представители правительства в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской, Нарынской, Таласской, Ошской, Баткенской областях и мэр города Ош. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

На совещании обсуждены вопросы по эпидемиологической ситуации в областях республики и комплекса принимаемых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Главы профильных министерств и ведомств, областных администраций проинформировали о проводимой работе и принимаемых мерах по исполнению поручений для предотвращения распространения коронавируса.

"Государственные и местные органы должны быть готовыми к различным сценариям развития событий и оперативно решать возникающие вопросы. Все проблемные вопросы должны решаться на местах без промедления. Для безопасности граждан мы мобилизуем все силы и возможности государственных органов", – сказал Кубатбек Боронов.

Ограничить передвижения граждан

Первый вице-премьер-министр вновь напомнил, что органам правопорядка необходимо максимально сократить потоки передвижения граждан. Необходимо принимать меры в целях защиты здоровья граждан, иначе в итоге это может привести к печальным последствиям.

"Сами граждане тоже должны понимать всю серьёзность ситуации. Чтобы сдержать распространение инфекции, каждый должен соблюдать установленные правила и следовать рекомендациям. Без крайней необходимости люди не должны выходить из дома", – отметил он.

Боронов добавил, что введённые ограничительные меры доставляют гражданам определенные неудобства, однако эти меры предпринимаются ради безопасности населения.

Доставка товаров первой необходимости

При этом первый вице-премьер-министр подчеркнул, что профильным госорганам необходимо оказывать содействие для осуществления беспрепятственных перевозок грузов в целях бесперебойной доставки продуктов питания, товаров медицинского назначения, перевозки других грузов и почты.

Первый вице-премьер-министр сказал, что во время чрезвычайного положения продовольственные магазины, аптеки и медицинские учреждения будут работать в дневное время. По его словам, руководители местных органов власти персонально отвечают за обеспечение продовольствием и медикаментами на своих территориях на уровне с руководителями соответствующих министерств и ведомств, отвечающих за эти сферы.

Оплата за вынужденный отгул

Первый вице-премьер-министр вновь напомнил, что работники бюджетных организаций, находящиеся на вынужденном отгуле, получат заработную плату. По его мнению, частные компании тоже должны предусмотреть выплату своим работникам за вынужденные прогулы согласно законодательству, тем более правительство предоставит им льготы, отсрочки по кредитам, налогам и другим вопросам.

Счет по борьбе с COVID-19

Кубатбек Боронов отметил, что все финансовые средства, поступившие от спонсоров, находятся на счету Центрального казначейства министерства финансов КР. По его информации, распределением будет заниматься специальная комиссия, куда войдут государственные служащие, депутаты Жогорку Кенеша и представители гражданского общества. По расходам, по каждому сому, будет предоставлен отчет. На сегодня повода для беспокойства нет.

Помощь социально-уязвимым слоям населения

Участников заседания проинформировали, что с учетом складывающейся ситуации, для социально-уязвимых слоев население правительство готовит помощь в виде продовольствия, которые начнут раздавать в ближайшее время.

Празднование 7 апреля

В ходе заседания в связи с учетом существующей угрозы дальнейшего распространения коронавируса, предложено запланированные на 7 апреля юбилейные мероприятия, посвященные 10-летию апрельской Народной революции перенести на более поздний срок.

По итогам заседания профильным государственным органам дан ряд поручений для принятия оперативных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.