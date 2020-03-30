"Красный полумесяц" развез продукты по домам

Пенсионеры и люди с различными заболеваниями из уязвимых слоев общества оказались в группе риска, которой рекомендована самоизоляция. А поскольку они оказались в этой ситуации внезапно, то многие просто не успели купить продукты.

И оказались в настоящей ловушке: выходить нельзя, а кушать то надо.

Чтобы поддержать людей в трудную минуту "Красный Полумесяц Кыргызстана" инициировал сбор средств, продуктов и средств санитарии. А также взял на себя доставку продуктовых наборов по адресам.

Вчера утром двор офиса Красного полумесяца был заполнен: сотрудники и волонтеры в масках и перчатках получали адреса нуждающихся, тут же разрабатывали маршрутный лист, чтобы сократить маршрут передвижения, и получали хлеб, крупу, и даже мед.

Как выяснилось, мед для повышения иммунитета предоставила компания, которая и занимается поставками этого продукта за границу. Именно они в этот день и закупили продуктовые наборы. И сами решили в этот день вместе с волонтерами развозить

- Для нас важно чтобы люди чувствовали, что они не одни, ведь именно сейчас пожилые люди растеряны. Они как бы без вины виноватые. Все называют их группой риска, запрещают с ними общаться. Но они же не виноваты, что вирус именно их выбрал в жертвы. Они за свою жизнь и так много настрадались, особенно люди старшего возраста. Поэтому что можем - то и делаем. Присоединяйтесь, - говорит. руководитель фирмы

Волонтер-водитель каждый день заправляет машину, чтобы помочь в доставке необходимых вещей в этой критической ситуации.

По его словам, его семья гордится им.

Наконец, когда продуктовые наборы распределены, машины отправляются в путь. Наша команда, состоящая из сотрудника Красного полумесяца департамента социального развития Жакинай Жайчибековой, водителя и меня, журналиста "Вечерки". направляется в жилмассив Тынчтык, Кызыл-Аскер, Кубайберген, Военную Антоновку и Ново-Павловку.

- Список нуждающихся предоставлен Соцзащитой. У нас есть определенные критерии, по которым мы можем мы или не можем оказывать помощь. Мы согласовываем все с государственными органами, советуемся с соцработниками. В общем перепроверяем информацию,- поясняет Жакинай.

Еще выезжая из офиса, Жакинай набирает первого адресата - женщину - мать одиночку с пятью детьми. И просит ее выйти на улицу, чтобы не вступать в контакт. Короновирус есть короновирус. Но женщина неожиданно сообщает, что ее и ее детей дома нет. Она у родственников - поехала помыться в бане. И все это, несмотря. на ЧП.

В поисках нескольких других семей мы долго кружим по жилмассиву Тынчтык, поскольку ни улиц , ни домов там просто нет. Потом находим дом, в котором проживает мужчина инвалид и 10 детей. К нам выходит женщина - мать мужчины, выходит к нам без маски. Во дворе на велосипедах катается малышня 2-5 лет. Хозяйка говорит, что в курсе ЧП по короновирусу, и утверждает что у нее есть и антисептики, и перчатки, и маска.

Мужчина, перенесший инсульт, женщина, мать троих детей, которая ухаживает за мужем, перенесшим операцию. Она швея, после ЧП потеряла работу. Теперь шьет маски, не опустила руки. Бабушка, воспитывающая внука одна. Все они помощи были очень рады. Многие просили маски, перчатки, антисептики, мыломоющие средства.

Пока колесили по адресам видим как мужчины играют в нарды, без масок, конечно. Другие жители чмокают друг друга в губы и в щечку. Люди перемещаются без масок куда им нравится, и ни одного патруля или народной дружины.

По словам сотрудника департамента социального развития Красного полумесяца Жакинай Жайчибековой, пока у них задача раздать 300 наборов в Бишкеке, 500 на Севере и 500 на юге страны. За раз охватывается 1300 человек.

- Каждый получающий помощь расписывается. Некоторые правда отказываются подписываться. чтобы избежать контактов. Но это их право. Мы же продолжаем сбор продуктов и средств для закупки продуктов. В настоящее время, конечно, много людей обращаются за помощью. И обращаются не только к нам. И созрела необходимость создавать какую-то общую базу данных по гуманитарке. Пока мы с вами работаем, сегодня проводится штаб, где и обсуждается этот вопрос. По нашим данным, будет создан единый республиканский центр куда будет стекаться информация с запросами, ее будут перепроверять. Надеюсь подробности появятся в ближайшее время, - рассказывает Жакинай Жайчибековна.

Вся наша команда и я в том числе, работали в перчатках и масках. По возвращении домой кроссовки и вещи обработала, Перчатки утилизированы.