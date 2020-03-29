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Сооронбай Жээнбеков встретился с Мухаммедкалыем Абылгазиевым

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Сооронбай Жээнбеков встретился с Премьер-министром КР Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

Обсуждены меры по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны и антикризисные планы Правительства по минимизации негативных экономических последствий. Была отмечена необходимость скорейшего принятия комплексного плана антикризисных мер.

Глава государства подчеркнул, что в сложившейся ситуации первоочередное внимание должно быть уделено обеспечению продовольственной безопасности, выравниванию макроэкономической ситуации и поддержке предпринимательства.

Призвал обратить особое внимание вопросам доставки продуктов первой необходимости для населения, на территориях, где введено чрезвычайное положение.

При этом в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения необходимо уделить особое внимание оказанию адресной помощи социально уязвимым слоям населения.

Президент также подчеркнул важность оказания максимальной поддержки медицинским работникам и обеспечения их всеми необходимыми средствами.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Республиканский оперативный штаб должен усилить координацию всех задействованных структур, своевременно отвечать на запросы граждан, медиков и других задействованных лиц во взаимодействии с комендатурами местностей.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что Правительством страны принимаются исчерпывающие меры по снижению негативного влияния от распространения коронавирусной инфекции на экономику страны.

Подробно рассказал о работе по поддержке малого и среднего бизнеса, реализации других антикризисных мер.

Он также сообщил, что было принято решение о выделении дополнительных материальных выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.


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URL: https://www.vb.kg/386613
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев, коронавирус
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