Почти 400 кыргызстанцев смогли улететь из Москвы на родину

Самолетом "Аэрофлота" из "Шереметьево" 29 марта удалось отправить в Кыргызстан 398 его граждан и уроженцев, многие из которых уже по несколько суток ожидали в аэропорту вылета. Этот спецрейс, как сообщили в посольстве КР в РФ, был организован благодаря активным усилиям, предпринятым кыргызской стороной, правительством КР и самой дипмиссией.

По словам атташе посольства Гулбарчын Байымбетовой, переговоры велись на высоком уровне. В результате компания "Аэрофлот" предоставила для кыргызстанцев большой самолет на 400 мест. Им смогли воспользоваться и пассажиры, имевшие билеты на ранее отмененные рейсы, граждане, следовавшие в КР транзитом из других стран.

"В первую очередь на посадку отправили женщин, беременных женщин, матерей с детьми, пожилых людей. Люди помоложе уступали им свои места. Улететь не смогли еще почти пятьдесят наших соотечественников. Кто-то из них вернулся в Москву к своим близким, группу человек разместили в заранее забронированном хостеле", - рассказала Гулбарчын Байымбетова, которая вместе с коллегами, сотрудниками представительства Госслужбы миграции КР в РФ и активистами диаспоры принимала участие в решении вопроса, организации посадки пассажиров на самолет.

Как сообщила атташе, переговоры с российскими партнерами продолжаются, с тем, чтобы, по возможности, организовать в ближайшие дни в Кыргызстан еще один спецрейс.

Посольство выразило благодарность российской стороне, в том числе руководству "Аэрофлота", а также диаспоральной общественности, представители которой активно поддерживали в эти дни соотечественников в столичных аэропортах, помогали им с питанием, медицинским обслуживанием.