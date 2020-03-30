В Ленинградской области нашли сбежавшую из дома юную кыргызстанку

В городе Мурино (Всеволжский район Ленинградской области) полицейские нашли 14-летнюю уроженку Кыргызстана. Выяснилось, что она ушла из дома и почти неделю беспризорничала.

Как рассказали в местных правоохранительных органах, девочку обнаружили на лестничной площадке 19-этажного жилого здания, где она и ютилась. У подростка была травмирована голова, на теле было несколько синяков. Подростка сразу же доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь

Документов у девочки не было. По ее словам, она приехала в Санкт-Петербург с родственниками. Однако после конфликта с одним из них ушла из дома.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают местожительство близких юной кыргызстанки.