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В Ленинградской области нашли сбежавшую из дома юную кыргызстанку

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- Евгений Денисенко
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В городе Мурино (Всеволжский район Ленинградской области) полицейские нашли 14-летнюю уроженку Кыргызстана. Выяснилось, что она ушла из дома и почти неделю беспризорничала.

Как рассказали в местных правоохранительных органах, девочку обнаружили на лестничной площадке 19-этажного жилого здания, где она и ютилась. У подростка была травмирована голова, на теле было несколько синяков. Подростка сразу же доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь

Документов у девочки не было. По ее словам, она приехала в Санкт-Петербург с родственниками. Однако после конфликта с одним из них ушла из дома.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают местожительство близких юной кыргызстанки.


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URL: https://www.vb.kg/386621
Теги:
Россия, Кыргызстан, Мигрант, поиски
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