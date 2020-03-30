Комендант Бишкека: Сегодня-завтра начнем выдавать электронные пропуска

Сегодня-завтра начнем выдавать электронные пропуска, система налажена. Об этом 30 марта на брифинге в правительстве сообщил комендант города Бишкек Алмаз Орозалиев.

Он отметил, что электронные пропуска бдут выдавать через столичные УВД Первомайского, Ленинского, Октябрьского и Свердловского районов.

"Сегодня-завтра начнет работать электронная пропускная система. Так гражданин может заполнить электронное обращение у себя дома и получить пропуск", - говорит Орозалиев.

По всем вопросам граждане смогут теперь обращаться по короткому номеру горячей линии 1312.

По данным коменданта, за прошедшую ночь в столице были задержаны 120 нарушителей комендантского часа. Из них 23 женщины, 97 мужчин, в том числе 2 иностранных гражданина и 2 подростка. Всего за время ввода комендантского часа в Бишкеке задержаны 739 человек.