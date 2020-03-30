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В Ташкенте из-за коронавируса запретили личный транспорт

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- Александра Василькова
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В Узбекистане временно запретили пользоваться личным автотранспортом в столице и областных центрах. Об этом сообщает ресурс UPL24 со ссылкой на узбекскую республиканскую комиссию по борьбе с коронавирусом. Временный запрет вступает в силу сегодня и будет действовать до 20 апреля.

Согласно документу комиссии, начиная с 06:00 30 марта по 00:01 20 апреля запрещено пользоваться личным автомобилем. Автомобили могут ездить только со специальным стикером, который узбекистанцы будут получать в центрах госуслуг.

Стикер не нужен автомобилям дипломатов и хокомив, машинам, принадлежащим правохранительным структурам, медицинским организациям и спасателям, а также коммунальным службам. Кроме того, без спецстикеров могут передвигаться транспортные средства банков, автомобили линейных такси, машины, которые едут в медучреждение за неотложной помощью, автомобилям ДПС и транспорту ритуальных организаций. Также правом свободного проезда могу пользоваться машины, перевозящие сельскохозяйственную продукцию.

Для получения стикера узбекистанцам разрешено передвигаться только по делам учреждений и организаций.

Напоминаем, что в Узбекистане количество зараженных составляет 104 человека. В соседней республике с 25 марта запрещено ходить в общественных местах без медицинской маски. Также там были закрыты транспортные сообщения между областями. Кроме того, все учебные заведения в Узбекистане находятся на карантине.


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URL: https://www.vb.kg/386626
Теги:
Узбекистан, автомобили, коронавирус
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