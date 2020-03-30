Смертельный кордон. Милиционеры не пропускают онкобольных?

Что с нами происходит, люди?! Будьте гуманнее! Мой пациент шел с улицы Малдыбаева пешком до онкологии, при этом у него опухоль колена. Об этом на своей странице в соцсетях написал врач-онколог Алмаз Бабалаев.

По его словам, его пациент, молодой парень с опухолью ноги, должен был прийти в онкологию, чтобы снять подключичный катетер.

- Ему тяжело ходить. Он подошел к милиционерам, стоящих на кордоне по улице Ахунбаева, чтобы они помогли остановить машину. Причем, он им сказал, что у него онкология и ему нужно в больницу. Знаете, что ему ответили милиционеры? " Здесь, что тебе таксопарк? Это твои проблемы". Он бедный шел с Малдыбаева пешком до онкологии. Милиционеры, вот именно из-за таких формируется негатив у населения в отношении вас, - возмутился онколог.

Еще один случай, когда милиционеры не пропустили онкобольную женщину, по информации пользователей соцсетей, инцидент произошел недавно в селе Новопокровка Чуйской области.

- На КПП не пропустили женщину в возрасте с онкологией в аптеку в город за обезболивающим. Сказали не положено. Позавчера она умерла, не дождавшись помощи. Люди эпидемия - эпидемией, но гуманность и человечность терять не надо, - написала в комментарии пользователь Анна.

Давайте вспомним, что такое человечность, призывают сотрудников правоохранительных органов кыргызстанцы.

- Мы не знаем, что будет завтра с нами! Вдруг, мы сами окажемся в непростой ситуации, и нам понадобится такая помощь, которую мы сегодня можем оказать другим людям, - призывали они.