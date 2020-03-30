Фонд Джека Ма и фонд Alibaba окажет гумпомощь Кыргызстану

Два фонда расширяют гуманитарные поставки. Дополнительная медицинская помощь будет пожертвована Кыргызстану, а также Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Бутану, Индии и Вьетнаму. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Джека Ма и Фонда Alibaba.

В рамках пожертвования эти страны получат 1,7 миллиона масок для лица, 165 000 тест-систем, а также защитную одежду и медицинское оборудование, такое, как аппараты искусственной вентиляции лёгких и термометры.

Первая партия для Индии вчера прибыла в Дели, где её получили сотрудники Индийского Красного Креста. Как и в Италии, куда была доставлена аналогичная помощь, сотрудники Красного Креста займутся распространением этих средств на территории страны. Другие страны из списка получат помощь в ближайшие дни.

"Мы едины с мировым сообществом в напряженной борьбе за защиту наших семей от Covid-19. Вместе мы готовы сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию к лучшему, и самое главное - преодолеть трудности доставки медикаментов туда, где они наиболее необходимы, как можно быстрее", - заявили в Фонде Джека Ма.