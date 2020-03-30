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Суды в КР: Как узнать дату и время назначенных к слушанию дел

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- Оксана Гут
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Пресс-служба Верховного суда опубликовала номера телефонов, по которым граждане могут обращаться за информацией

Пресс-служба Верховного суда сообщает, что граждане могут узнать о дате и времени назначенных дел по телефону.

В ВС напомнили, что в связи с введенным чрезвычайным положением некоторые суды (Ошской, Чуйской, Джалал-Абадской областей и города Бишкек) приостановили свою работу с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Однако в судах организованы дежурства судей и сотрудников аппаратов.

Всем гражданам, интересующимся графиком назначенных к слушанию дел, просьба обращаться по телефонам канцелярий судов, не выходя из дома.

О назначенных делах в Верховном суде КР можно узнать по следующим номерам телефонов: 0 312 66-35-01 (по уголовным делам), 0 312 66-34-29 (по административным и экономическим делам) и 0312 66-30-40 либо 62-19-29 (по гражданским делам).


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URL: https://www.vb.kg/386630
Теги:
Верховный суд, суд, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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