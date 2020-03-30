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Страшная авария в Кадамжайском районе. У водителя ВАЗ перелом позвоночника

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- Екатерина Улитина
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В Кадамжайском районе Баткенской области произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2107 и Daewoo Tico. Столкновение произошло 28 марта, практически на пустой дороге.

В момент когда Тико совершал разворот через двойную сплошную, в него на большой скорости въехал жигули.

В УОБДД Баткенской области VB.KG сообщили, что в автомобилях находились только водители. Оба госпитализированы в Баткенскую территориальную больницу в отделение травматологии.

У водителя жигули – перелом позвоночника. Водитель Тико получил переломы рук и ноги.


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URL: https://www.vb.kg/386635
Теги:
Баткенская область, ДТП, ГУОБДД, пострадавшие, авария
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