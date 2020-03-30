Бюст народного артиста СССР Булата Минжилкиева украсит театр оперы и балета

Интерьерный бюст народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, выдающегося оперного певца и педагога в скором времени украсит фойе Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Над новым произведением трудится молодой кыргызский скульптор Тамила Маматова. Работа практически завершена. Сейчас бюст артиста выполнен в глине. Но бишкекские поклонники искусства и гости столицы увидят его уже отлитым из белого гипса. Размер работы Тамилы Маматовой – семьдесят сантиметров.

"Это, наверное, первый столь серьезный заказ, который поступил мне после учебы в Академии художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. В этом году у Булата Минжилкиева большой юбилей. 23 апреля нашему выдающемуся певцу исполнилось бы 80 лет. Планировались торжественные мероприятия, и руководство театра оперы и балета предложило мне создать бюст артиста. Работала я больше месяца. Осталось совсем немного. Сейчас я не в Бишкеке. Как вернусь, думаю, пригласить в мастерскую директора театра и жену Минжилкиева. Хочу показать им, что получается", - рассказала Тамила Маматова VB.KG.

С самим артистом молодой скульптор знакома, конечно же, не была. Поэтому бюст певца Маматова создавала, опираясь на фотографии и видеоматериалы с записями его выступлений.

В настоящий момент театр оперы и балета, как и другие культурные учреждения страны, закрыт на карантин. Возможно, торжества по случаю юбилея Булата Минжилкиева, планировавшиеся на конец апреля, будут перенесены на более поздний срок. Однако они непременно состоятся. Тогда все желающие и смогут оценить новую работу молодого талантливого отечественного скульптора.

Справка "ВБ":

Тамила Маматова родилась в селе Келте Джалал-Абадской области. Окончила Национальную академию художеств Кыргызской Республики имени Т. Садыкова и Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Репина при Российской Академии художеств. В декабре 2018 года в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева прошла ее первая большая персональная выставка "Мой Айтматов".

Маматова принимала участие в зарубежных выставках и симпозиумах. Ее скульптура "Каныкей - жена Манаса" украшает самый большой этнографический парк России "ЭТНОМИР", а скифская "Невеста" установлена на аллее скульптуры парка "Сосновая роща" в Крыму. В 2019 году культурная ассоциация международной академии Italia in Arte Nel Mondo удостоила Тамилу Маматову премии ARTEMISIA GENTILESCHI за особые достижения в области искусства.