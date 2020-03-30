Поставщики товаров: "Нам бы хотелось хоть какой-то конкретики"

Вопрос с поставкой товаров решился частично. Но вместо комендатуры, мы теперь будем обращаться в несколько УВД и РУВД. Об этом VB.KG сообщила глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

По ее словам, частично пропуска выдали в комендатуре, частично помогло Минэкономики.

- Но в полном объеме нашу заявку не удовлетворили. Хотя мы ее сделали уже уменьшенной. Если в обычном состоянии по городу у нас работает, скажем, 300 машин. Мы перегруппировались и просили 180. А нам дают только 50. Это же совсем мизер. Это, конечно, образные цифры. Но они полностью отображают происходящее. К тому же, комендатура давала мало пропусков в эти дни. Сейчас нас перенаправили в РУВД. Мы им неоднократно предлагали работать через бизнес-ассоциации. Мы знаем, какая компания крупная, сколько она выдает и обеспечивает. Так как сами они такой информацией не обладают, - отмечает Ускенбаева.

Глава Ассоциации пояснила, что завоз товаров идет, но не в полном объеме. И это может создать определенный дефицит. Непонятная ситуация складывается и относительно приграничных поставок.

- Да, Минэкономики старается нам помочь. Все наши предложения они подают в правительство. Но нам бы хотелось хоть какой-то конкретики. Мы не знаем, что нам делать. Каждое утро нам озвучивают новую идею и новое предложение, - заключила Гульнура Ускенбаева.

Напомним, после введения в Бишкеке режима Чрезвычайного положения и установления блокпостов по периметру столицы, а также закрытие для проезда центра города, поставщики продуктов питания не смогли проехать к торговым точкам. Вопрос относительно их пропусков комендатура решала несколько дней. Сегодня стало известно, что выдачей разрешений для поставщиков товаров теперь займутся районные управления внутренних дел.