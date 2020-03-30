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Боронов: Принято решение о выделении 5 тысяч тонн муки для малоимущих

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- Виктория Гунгер
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Нами разрабатывается алгоритм помощи малоимущим гражданам и многодетным семьям в виде продуктовых наборов. Они будут состоять из продуктов питания, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Об этом сообщил на брифинге вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

- Нынешняя ситуация способствуют постепенному сокращению денежных ресурсов у значительной части населения. Сейчас нами разрабатывается алгоритм помощи малоимущим гражданам и многодетным семьям в виде продуктовых наборов. Такой механизм оказания помощи сначала будет опробован в городах Бишкек и Ош. В случае его успешной апробации, механизм, в оперативном порядке, будет распространён на всю республику. Уже принято решение о выделении 5 тысяч тонн муки, которая будет распределена среди нуждающихся. При необходимости дополнительно будет выделено еще 5 тысяч тонн муки", - сообщил Боронов.

По последней информации, количество контактных лиц с инфицированными СOVID-19 на сегодня составляет 7307 человек. Из них контактных лиц I категории (близкие и семейные контакты) – 2085, контактные лица II категории (другие) - 5222.

По стране находится на обсервации – 1459 чел.


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URL: https://www.vb.kg/386642
Теги:
Кубатбек Боронов, правительство, мука, эпидемия, Помощь, коронавирус
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