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Кыргызстан активизирует участие в движении студотрядов в СНГ

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- Евгений Денисенко
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В СНГ после нормализации ситуации по коронавирусу расширится деятельность студенческих трудовых и молодежных добровольческих (волонтерских) отрядов. Полезный опыт участия в таком движении накоплен, в частности, в Кыргызстане, сообщили в Исполкоме СНГ.

В Департаменте гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполкома отметили важность подписания в 2019 году соглашения о сотрудничество между Ассоциацией волонтерских центров Российской Федерации (АВЦ) и Национальным Обществом Красного Полумесяца Кыргызской Республики, а также Организацией Объединенной молодежи КР. Ключевыми направлениями в этом документе названы поддержка молодежной деятельности на территориях двух стран для достижения общих целей, содействие укреплению дружественных и партнерских отношений, профессиональной и образовательной подготовке участников и руководителей волонтерских объединений, повышению их кадрового потенциала путем проведения обучающих семинаров, тренингов, стажировок для обмена опытом, а также совместное проведение необходимых рекламных, информационных и общественных кампаний.

Успешно реализуется и соглашение о взаимодействии между Молодежной общероссийской общественной организацией "Российские строительные отряды" (МООО "РСО") и Молодежной биржей труда КР. Все это создает хорошие перспективы для дальнейшего участия молодых кыргызстанцев в расширении молодежного добровольческого (волонтерского) движения и студенческих отрядов на пространстве Содружества. Содействие ему признано одним из приоритетов в работе Совета по делам молодежи Содружества, а также Концепцией развития сотрудничества в молодежной сфере, утвержденной решением Совета министров иностранных дел стран СНГ от 27 сентября 2018 года.

По информации Исполкома СНГ, в минувшем году студенческие отряды государств СНГ успешно работали в сферах строительства, сельского хозяйства, образования, охраны окружающей среды, здравоохранения, а также производства товаров и оказания услуг. В предстоящие месяцы продолжится сотрудничество государственных органов стран Содружества по поддержке молодежных инициатив.

Также расширится участие в международных профильных форумах, ряд которых состоялся в прошлом году в России. И - практика создания сводных международных студенческих отрядов. Для проработки совместных проектов на этом направлении представителям студотрядов государств СНГ была предоставлена возможность пройти обучение в "Школе подготовки командных составов штабов Всероссийских и международных трудовых проектов" на базе МООО "РСО".


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URL: https://www.vb.kg/386643
Теги:
молодежь, Россия, СНГ, студенты, сотрудничество, Кыргызстан
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