В Бишкеке днем вводится пешее патрулирование милицией

В Бишкеке вводится пешее патрулирование улиц милиционерами в дневное время. Это усиление предотвратит праздные прогулки граждан по улицам, сообщил на пресс-конференции первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Вице-премьер напомнил, что в дневное время разрешено лишь ходить в аптеку, за продуктами и в больницу. Остальные ездят по спецпропускам.

- Коронавирус угрожает населению. Мы кроме блокпостов в Бишкеке решили организовать 410 пеших патрулей. В составе каждого - офицер и два сержанта. Несмотря на такие ограничительные меры, хочется просто попросить граждан побыть дома и не выходить на улицу без необходимости", - призвал Боронов.

Напомним, по последней информации, количество контактных лиц с инфицированными СOVID-19 на сегодня составляет 7307 человек. Из нихиконтактных лиц I категории (близкие и семейные контакты) – 2085, контактные лица II категории (другие) - 5222. По стране находится на обсервации – 1459 чел.

На 30 марта 2020 года по республике зарегистрировано 10 новых случаев подтвержденных СOVID-19. Все 10 случаев выявлены в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 94. Из которых в Джалал-Абадской области – 50, Ошской области – 24, Чуйской области – 3, Баткенской области – 1, г. Ош – 8, г. Бишкек – 7, Нарынской области – 1.

Среди выявленных положительных пациентов женщин – 53 случая, мужчин – 41 случай.