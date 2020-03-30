Жительница Кок-Жара делилась слухами о 50 зараженных. ГКНБ нашел ее

Госкомитет национальной безопасности обнаружил еще одну распространительницу недостоверных сведений о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Входе проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлена гражданка КР Т. Ш., 1970 года рождения, жительница села Кок-Жар Аламудунского района Чуйской области.

По данным ГКНБ, она поделилась в соцсетях информацией о том, что якобы из села Кок-Жар вывезли 50 человек с подозрением на коронавирус.

Женщину доставили в ОВД Аламудунского района для профилактической беседы. Она раскаялась в содеянном.

Ее действиям будет дана юридическая оценка.

ГКНБ напоминает, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.