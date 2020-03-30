Эксперт: Президенту надо отдать должное за оперативную реакцию на эпидемию

Ситуация с эпидемией в Кыргызстане становится серьезной. Уже сегодня сообщалось, что были выявлены 10 новых зараженных коронавирусом. Таким образом, всего по стране на сегодня 94 человека инфицированных COVID-19.

Сейчас остается только ждать, сумеет ли правительство остановить распространение эпидемии или цифра будет увеличиваться. В этой связи некоторые пользователи интернета задаются вопросом, все ли было сделано в свое время, чтобы не допустить проникновение болезни в страну. Или, если вспомнить прогноз казахстанского главного санитарного врача, то этот процесс был ожидаем. Он, напомним, практически угадал дату, когда в Казахстане появится первый больной коронавирусом.

Помимо правительства кыргызстанцы также дают оценку действиям самого президента Кыргызстана. По крайней мере, введенное им вовремя ЧП многие оценивают положительно. "Не сделай он этого сразу, то мы повторили бы сценарий Италии", - написал один из пользователей интернета.

Насколько действия главы государства в сегодняшней ситуации были своевременными и эффективными. Этот вопрос редакция VB.KG адресовала некоторым известным деятелям страны.

Так, по словам эксперта в области госуправления и экс-депутата Алишера Мамасалиева, Жээнбекову нужно отдать должное за оперативную реакцию на распространение коронавируса в Кыргызстане.

- Как вы помните еще 18 марта Сооронбай Жээенбеков одним из первых глав государств Центральной Азии сделал официальное обращение общественности страны о необходимости ограничить передвижения и приостановки занятий в учебных заведениях. Также он заверил всех кыргызстанцев в том, что запасов продуктов питания и лекарств в стране достаточно. Я думаю это как раз и дало время правительству принять оперативные меры, чтобы исключить панику в обществе и дефицит товаров народного потребления, - отметил эксперт.

Также экс-депутат напомнил про встречи президента с главами международных и донорских организаций, как Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Всемирный банк по вопросу финансирования проектов и оказания финансовой поддержки.

- В принципе это мог делать и премьер-министр, но для оперативности решения вопросов президент решил сам лично включиться в процесс. Результат как мы знаем не заставил себя ждать, Кыргызстану удалось получить от Международного валютного фонда 120,9 млн долларов, что поможет частично покрыть разрыв в платежном балансе и высвободить ресурсы на дополнительные расходы на здравоохранение. Нужно отметить, что Кыргызстан стал первой страной в мире, которой МВФ выделил чрезвычайную помощь в связи с COVID-19.

Кроме всего прочего глава государства в постоянном режиме держит контакт с главами соседних государств. Как мы знаем он переговорил по телефону с президентами Казахстана и Узбекистана по вопросу взаимодействия по недопущению дальнейшего распространения коронавируса в регионе. Это все вселяет надежду, что ситуация в стране и в регионе в целом будет устойчивой и нам удастся избежать больших потерь, - сказал он.

А чтобы вы порекомендовали со своей стороны, как эксперт в области госуправления, на что стоит обратить внимание?

- Ну знаете, легко что-то советовать или рекомендовать, сидя дома. Я думаю власти делают все возможное, исходя из наличия ресурсов. Наша система здравоохранения в таком плачевном состоянии, что что-то требовать и советовать сейчас сложно. Первое, что необходимо сейчас, я думаю, нужно поддерживать наших медиков и финансово в том числе, так как они сейчас на передовой и то что они делают - это подвиг. Каждый из нас сейчас чем-то помогает своим близким, родственникам или соседу, чтобы пережить этот кризис.

Депутат Аида Исмаилова также согласилась с мнением предыдущего собеседника. По ее словам, глава государства вовремя сделал первые шаги по недопущению распространения эпидемии в стране.

- С его стороны все делается правильно. Проводя встречи с международными донорами и телефонные разговоры с главами соседних государств президент выполняет свои функциональные обязанности. Поэтому для меня непонятно, когда начинают обвинять депутатов или президента в просчетах. Как вы знаете у каждой ветви власти есть свои функциональные обязанности. Все недоработки были сделаны именно правительством. Впрочем, разбор полетов будет потом, а сейчас нужно мобилизоваться и прежде всего обеспечить средствами защиты медиков и сотрудников правоохранительных органов, которые напрямую сейчас контактирует с населением. Самое же главное, мне хочется призвать людей объединиться сейчас вокруг президента и соблюдать все меры безопасности. Только так мы сможем остановить эпидемию, - отметила парламентарий.