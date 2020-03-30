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Режим ЧП в Бишкеке. Что такое цветные пропуски и где их получить

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- Екатерина Улитина
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На пресс-конференции в Бишкеке вице-премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал о системе пропусков, которая действует в Бишкеке.

Синий пропуск – дает право круглосуточно передвигаться по городу, в том числе во время комендантского часа.

Красный пропуск – дает право перемещаться по городу днем.

Желтый пропуск выдают пешеходам.

Получить пропуск можно в РУВД по месту жительства. При этом многие владельцы торговых точек в Бишкеке, проживающие в Чуйской области могут получить пропуск в ближайшем РУВД. Однако, не уточняется как им туда попасть.

Перечень необходимых документов для получения пропусков:

1.Письмо на имя коменданта А. К. Орозалиева (полковник милиции)

2.Копии учредительных документов (Свидетельство, лицензии)

3.Копии паспортов

4.Копии техпаспорта на авто

5.Копии водительского удостоверения

Напомним, в Бишкеке и в ряде других населенных пунктах с 25 марта введен режим чрезвычайного положения. Центральная часть Бишкека закрыта на карантин. Туда можно попасть только пешком. Поставщики товаров, благотворительные организации, медики и жители карантинной зоны столицы сталкиваются с тем, что не могут получить пропуски.

Между тем, сегодня в столице увеличилось число блокпостов, теперь их охраняют не только милиция, но и вооруженные силы.


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URL: https://www.vb.kg/386651
Теги:
Кубатбек Боронов, чрезвычайные ситуации, Бишкек, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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