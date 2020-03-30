Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Матраимовы закупили экспресс-тесты и ИВЛ-аппараты для больниц страны

369  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 29 марта, Фонд имени Исмаила Матраимова получил 10 000 экспресс-тестов для определения COVID-19 и передал их в Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на странице в соцсети Искендера Матраимова.

По его словам, в течение нескольких дней ожидаются поставки еще десяти тысяч тестов.

"У нас имеются приятные новости по поводу аппаратов ИВЛ. Кроме 10 портативных ИВЛ-аппаратов, инициатор Райымбек Матраимов запросил приобрести еще 10 стационарных ИВЛ-аппаратов для помещения в реанимационные отделения больниц по всей стране. Волонтеры фонда потратили две недели только для осуществления покупки аппаратов. Впереди стоят следующие задачи - комплектация, инструктаж по эксплуатации и не менее трудоемкий процесс доставки. Надеемся, и приложим все усилия доставить аппараты за считанные дни. Все вышеперечисленное, Фонд безвозмездно передаст Министерству Здравоохранения КР для эффективной борьбы с коронавирусом", - сообщается на страничке депутата.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386660
Теги:
гуманитарная помощь, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  