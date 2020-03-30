Матраимовы закупили экспресс-тесты и ИВЛ-аппараты для больниц страны

Вчера, 29 марта, Фонд имени Исмаила Матраимова получил 10 000 экспресс-тестов для определения COVID-19 и передал их в Ошский городской центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на странице в соцсети Искендера Матраимова.

По его словам, в течение нескольких дней ожидаются поставки еще десяти тысяч тестов.

"У нас имеются приятные новости по поводу аппаратов ИВЛ. Кроме 10 портативных ИВЛ-аппаратов, инициатор Райымбек Матраимов запросил приобрести еще 10 стационарных ИВЛ-аппаратов для помещения в реанимационные отделения больниц по всей стране. Волонтеры фонда потратили две недели только для осуществления покупки аппаратов. Впереди стоят следующие задачи - комплектация, инструктаж по эксплуатации и не менее трудоемкий процесс доставки. Надеемся, и приложим все усилия доставить аппараты за считанные дни. Все вышеперечисленное, Фонд безвозмездно передаст Министерству Здравоохранения КР для эффективной борьбы с коронавирусом", - сообщается на страничке депутата.