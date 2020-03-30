У спортсменов есть шанс получить еще больше лицензий на Олимпиаду

В Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуре и спорту сообщили, что в связи с тем, что дата проведения Олимпийских Игр была перенесена на 2021 год, члены сборных команд будут находится дома в период карантина, как и остальные спортсмены. После стабилизации ситуации с COVID-19 будут внесены корректировки в календарный план учебно-тренировочных сборов и продолжится процесс подготовки к Олимпиаде.

Пока у Кыргызстана есть пять лицензий, но как отметили в агентстве, за предстоящий год, ещё будут проходить лицензионные турниры, поэтому у тех, кто еще не получил лицензию, есть шанс проявить себя и тоже получить возможность представлять нашу страну в Японии.

Что касается Паралимпийских Игр в Токио, то на сегодняшний день спортсмены по паралимпийским видам спорта пока не успели завоевать лицензии. Все запланированные лицензионные турниры на которых наши спортсмены должны были принять участие, были перенесены на более поздний срок, в связи с эпидемией коронавируса в мире.

После стабилизации ситуации в мире и возобновления турниров спортсмены по парапауэрлифтингу, парадзюдо, паратриатлону, паралимпийской лёгкой атлетике примут участие в них. При успешном выступлении у них есть шанс завоевать лицензии на летние Паралимпийские Игры в Токио.

Напомним, в прошлом году нашими спортсменами завоевано 1306 медалей (442 золотых, 367 серебряных, 497 бронзовых).

В нашей стране проведено 1860 спортивно-массовых мероприятий, из них 125 являются международными. Наши спортсмены командированы на 173 международных соревнований, проведено 168 учебно-тренировочных сборов.

Спортсмены, уже завоевавшие лицензии на Олимпиаду: Денис Петрашов – плавание на дистанции 100 м брассом и 200 м брассом, XVIII чемпионат Мира по водным видам спорта (Южная Корея), Юлия Андреева – марафон, Международный марафон (Казахстан), Атабек Азизбеков – борьба греко-римского стиля в весовой категории до 87 кг, чемпионат Мира по спортивной борьбе (Казахстан), Айсулуу Тыныбекова – женская борьба в весовой категории до 62 кг, чемпионат Мира по спортивной борьбе (Казахстан) и Дарья Маслова – марафонская дистанция, Международный марафон (Италия).