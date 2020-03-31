Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сом падает. Доллар продают почти по 82 сома

273  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане продолжает падение стоимости национальной валюты. Сегодня, 31 марта, коммерческие банки предлагают доллар по цене 81,7-82 сома. Курс национального банка составляет 80,8. Вчера его курс был установлен на отметке 80,2.

Падение курса национальной валюты происходит на фоне экономической нестабильности в странах-партнерах. Так, Россия и Казахстан испытывают давление на свои валюты из-за снижения стоимости нефти. Вчера цена на российскую нефть пробила очередной исторический минимум, к примеру, нефть марки Urals стоила 16,2 доллара за баррель, Brent – 22 доллара.

Сом начал терять в цене в середине марта. Национальный банк провел серию интервенций, чтобы остановить резкое падение стоимости сома. За месяц сом потерял 12-13 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/386667
Теги:
валюта, Казахстан, нефть, Россия, Кыргызстан, НБКР, Нацбанк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  