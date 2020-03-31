Сом падает. Доллар продают почти по 82 сома

В Кыргызстане продолжает падение стоимости национальной валюты. Сегодня, 31 марта, коммерческие банки предлагают доллар по цене 81,7-82 сома. Курс национального банка составляет 80,8. Вчера его курс был установлен на отметке 80,2.

Падение курса национальной валюты происходит на фоне экономической нестабильности в странах-партнерах. Так, Россия и Казахстан испытывают давление на свои валюты из-за снижения стоимости нефти. Вчера цена на российскую нефть пробила очередной исторический минимум, к примеру, нефть марки Urals стоила 16,2 доллара за баррель, Brent – 22 доллара.

Сом начал терять в цене в середине марта. Национальный банк провел серию интервенций, чтобы остановить резкое падение стоимости сома. За месяц сом потерял 12-13 сомов.