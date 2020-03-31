ГКДР КР просит сообщать факты нарушения священнослужителями режима ЧП

Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики просит граждан сообщать о фактах нарушения режима чрезвычайного положения религиозными деятелями. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР.

"Если в целях исполнения религиозных обрядов гражданами и религиозными деятелями были зафиксированы факты нарушения требований режима чрезвычайного положения, просим вас сообщать об этом в Государственную комиссию по делам религий Кыргызской Республики.

24 марта текущего года был подписан Указ Президента КР Сооронбая Жээнбекова о введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Ноокатского, Кара-Сууйского районов Ошской области и в Сузакском районе Джалал-Абадской области".

Напоминаем, Духовное управление мусульман Кыргызстана с 17 марта приостановило проведение общественных молитв в мечетях и практику даавата в стране. А также в церквях и храмах Бишкекской и Кыргызстанской епархии отменили общественные богослужения.

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