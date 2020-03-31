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В Нидерладах похищена картина Ван Гога из закрытого на карантин музея

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- Екатерина Улитина
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Во время ограбления музея "Сингер Ларен" в голландском городе Ларене была похищена картина Ван Гога. Об этом сообщается на официальных аккаунтах музея в социальной сети.

Ограбление произошло 29 марта. Известно, что воры попали внутрь, разбив стеклянную дверь.

Из экспозиции пропало полотно кисти постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной", написанная в 1884.

Отметим, музей был закрыт на карантин с 12 марта. В настоящее время полиция расследует похищение. Стоимость картины не называется.


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URL: https://www.vb.kg/386672
Теги:
музей, Нидерланды, ограбление, художник, карантин
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