В Нидерладах похищена картина Ван Гога из закрытого на карантин музея

Во время ограбления музея "Сингер Ларен" в голландском городе Ларене была похищена картина Ван Гога. Об этом сообщается на официальных аккаунтах музея в социальной сети.

Ограбление произошло 29 марта. Известно, что воры попали внутрь, разбив стеклянную дверь.

Из экспозиции пропало полотно кисти постимпрессиониста Винсента Ван Гога "Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной", написанная в 1884.

Отметим, музей был закрыт на карантин с 12 марта. В настоящее время полиция расследует похищение. Стоимость картины не называется.