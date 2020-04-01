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Кыргызстан расширяет антивирусное сотрудничество в рамках ЕАЭС и СНГ

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- Евгений Денисенко
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Страны Евразийского экономического союза наметили новый формат взаимодействия в условиях пандемии COVID-19. Это сделано, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, во исполнение решений внеочередного Совета ЕЭК, состоявшегося 25 марта.

В частности, правительства стран Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России станут оперативно проводить предварительные консультации на уровне членов Совета ЕЭК. Цель таких консультаций, организуемых не позднее двух календарных дней, - проработка нормативных актов о введении временных ограничений в ответ на распространение COVID-19. А также - подготовка при необходимости предложений об оказании гуманитарной помощи.

"В условиях быстрого распространения коронавируса в мире правительства и национальные (центральные) банки государств ЕАЭС вырабатывают административные, налоговые, таможенно-тарифные, денежно-кредитные и финансовые меры поддержки населения и бизнеса", - подчеркнули в ЕЭК.

Кроме того, Евразийской экономической комиссии поручено во взаимодействии с правительствами стран Союза сформировать пакет системных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории ЕАЭС. Сделать это предстоит до 3 апреля. Одна из таких мер – организация регулярного мониторинга соответствующих национальных мер, принимаемых государствами-партнерами.

Аналогичным мониторингом, но уже в рамках СНГ, займется специальная рабочая группа, созданная в Исполкоме Содружества, участие в деятельности которой также примут представители Кыргызстана.

В соответствующем распоряжении председателя Исполкома Сергей Лебедева отмечается, что в настоящее время наиболее актуальным вопросом международной, региональной и национальной повестки дня является минимизация рисков распространения COVID-19. Однако информация о принимаемых в государствах Содружества мерах по борьбе с распространением опасной инфекции не всегда доступна гражданам. Это вызывает определенные затруднения при их нахождении на территориях других государств, нет единого центра получения информации в рамках СНГ.

В этой связи директорам профильных департаментов Исполкома поручено координировать работу органов отраслевого сотрудничества СНГ, непосредственно связанных с проблемами, возникающими у граждан. Также определены конкретные сотрудники Исполкома, которые для получения необходимой информации будут взаимодействовать с соответствующими структурами министерств иностранных дел государств СНГ. А на веб-сайте Исполкома создан специальный раздел, на котором будут размещаться нормативно-правовые акты стран Содружества, принимаемые в условиях пандемии, и новости о предпринимаемых ими мерах.


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URL: https://www.vb.kg/386673
Теги:
СНГ, Кыргызстан, коронавирус
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