Какие фискальные меры окажет правительство КР предпринимательству

Правительство окажет содействие бизнесу, индивидуальным предпринимателям и гражданам путем финансового и налогового стимулирования после возобновления деловой активности

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание, по итогам которого утвержден План по оказанию фискальных мер поддержки предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба правиьтельства.

Как отметил премьер-министр, сегодня многие предприниматели вынуждены приостановить свою деятельность.

"Это еще раз доказывает, на сколько мы уязвимы в условиях глобальных кризисов. Кризис затронул весь мир и складывающаяся ситуация также негативно отражается и на нашей экономике. Призываю работодателей, у которых сохраняются финансовые возможности, проявить солидарность и социальную ответственность, обеспечив минимальный уровень доходов для своих сотрудников на период действия карантина. В такое время мы все должны сплотиться", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Со своей стороны, как сказал премьер-министр, правительство окажет максимальное содействие бизнесу, индивидуальным предпринимателям и гражданам путем финансового и налогового стимулирования после возобновления деловой активности.

В рамках Плана по оказанию фискальных мер поддержки предпринимательства, правительством Кыргызской Республики принято решение:

- предоставить отсрочки и рассрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по социальным отчислениям, образовавшихся в результате введения режима чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения с 22 марта 2020 года;

- не применять налоговые санкции и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств до 1 июля 2020 года;

- рекомендовать органам местного самоуправления предоставить отсрочку по платежам за аренду муниципального имущества на 3 месяца с 1 апреля 2020 года;

- продлить сроки повсеместного внедрения компонентов электронной системы фискализации налоговых процедур до 1 июля 2020 года;

- продлить сроки сдачи единой налоговой декларации физических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 апреля 2021 года;

- продлить сроки сдачи отчетов субъектами бизнеса по налогам и социальным отчислениям до 1 июля 2020 года, при условии своевременной оплаты платежей;

- продлить срок моратория на проверки государственными контролирующими органами до 1 января 2022 года;

- ввести ограничение на выездные налоговые проверки до 1 января 2021 года, за исключением:

· - плановых проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и оборота подакцизных групп товаров;

· - внеплановых проверок, проводимых в случае реорганизации, ликвидации организаций и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;

· - внеплановых проверок и перепроверок, проводимых в случае получения органами налоговой службы документально подтвержденных сведений, свидетельствующих о фактах неправильного исчисления налогов налогоплательщиками, после завершения режима ЧС/ЧП.

- рекомендовать соответствующим организациям в течение 3-х месяцев:

· не отключать электроэнергию, водоснабжение, газ и иные коммунальные услуги, услуги связи и Интернета, ввиду наличия задолженности абонентов;

не начислять штрафные санкции, пени за неуплату платежей за коммунальные услуги (за электроэнергию, воду, газ, вывоз мусора, услуги связи, Интернет и др.)

- предоставить отсрочку по платежам за аренду государственного имущества на 3 месяца, с 1 апреля 2020 года;

- ввести временный запрет на проведение процедур банкротства предприятий до 1 января 2021 года.