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В Беш-Кунгее военные развернули военно-полевой госпиталь для проверки

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- Светлана Лаптева
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В целях проверки готовности на базе Военного госпиталя в с. Беш-Кунгей был развернут Военно-полевой госпиталь 2-го уровня (ВПГ) Государственного комитета по делам обороны КР.

ВПГ 2-го уровня способен провести прием, размещение и сортировку инфекционных больных, оказать квалифицированную помощь с элементами специализированной помощи, организовать и провести профилактическую дезинфекцию в эпидемочагах, непрерывную противоэпидемиологическую разведку с целью обнаружения инфекционных больных на ранних стадиях и др.

Пропускная мощность госпиталя – 44 койко-места с возможностью увеличения до 300 мест, имеется приемное и сортировочное, а также реанимационное, хирургическое, терапевтическое и инфекционное отделения. Численность медицинского и обслуживающего персонала – 45 человек, включая врачей, медицинских сестер, поваров и санитарок. Помимо этого, госпиталь оснащен полевой кухней, душевой установкой и санитарной автотехникой.

ВПГ имеет в своем техническом арсенале портативный УЗИ-аппарат, аппарат для проведения ЭКГ, дефибрилятор, хирургический отсасыватель, аппараты искусственной вентиляции легких, кардиомониторы, лампы для кварцевания и воздухоочистители. В случае необходимости разворачивается операционный зал, отделение рентгенологии, стоматологии и лаборатория для клинических анализов.

Время развертывания мобильного госпиталя – 12 часов в пределах Чуйской области. В случае переброски в любой другой регион республики, его подготовка займет до 24 часов, включая доставку военно-транспортной авиацией.


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URL: https://www.vb.kg/386678
Теги:
Кыргызстан, Госкомитет по делам обороны, больница, коронавирус
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