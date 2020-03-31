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Более 100 зараженных. В Кыргызстане выявлено 13 новых случаев коронавируса

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- Екатерина Улитина
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По состоянию на 31 марта в Кыргызстане выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Новые пациенты зарегистрированы в следующих населенных пунктах:

Бишкек – 1

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 2

Чуйская область – 1

Ошская область – 5

Джалал-Абадская область – 1

Итого в республике 107 подтвержденных случаев СOVID-19. Среди выявленных положительных пациентов женщин – 58 случаев, мужчин – 49 случаев, из них 15 детей, в том числе двое до года, 31 пожилых.


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URL: https://www.vb.kg/386680
Теги:
Иссык-Кульская область, здравоохранение, Нарынская область, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Минздрав
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