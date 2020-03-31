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В Казахстане умерших от коронавируса будут хоронить отдельно

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- Виктория Гунгер
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В Казахстане будут хоронить умерших от коронавируса на отдельном полигоне в специализированных боксах. Об этом пишет телеграм-канал "Дикая Азия" со ссылкой на оперативный штаб РК.

Согласно информации, тела нельзя будет подвергать вскрытию или кремации. Такой алгоритм утвержден оперативным штабом.

- В случае выявления летальных случаев с коронавирусной инфекцией, они не подвергаются вскрытию, сразу дезинфицируется тело, укладывается в определенное выделенное средство изоляции, это может быть средство защитного плана. Также допускается ограниченное количество для захоронений. Полигон для захоронения уже определен, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/386682
Теги:
Казахстан, кладбище, погибшие, правительство, коронавирус, карантин
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