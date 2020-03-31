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Список разрешенных видов деятельности во время режимов ЧП, ЧС в Кыргызстане

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- Оксана Гут
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Сотрудники служб, которым ранее был выдан пропуск на въезд и выезд из города должны перейти на удаленную работу

Республиканский штаб по COVID-19 опубликовал список разрешенных видов деятельности во время режимов ЧП и ЧС в Кыргызстане:

1. Система здравоохранения:

- больницы;

- лабораторные услуги;

- учреждения осуществляющие мед. услуги на дому;

- мед. учреждения всех форм собственности;

- ветеринарные службы скорой помощи;

- дистрибуция мед. товаров.

2. Городская инфраструктура и коммунальные службы:

- электроэнергетические компании;

- водоснабжение;

- услуги электриков, сантехников;

- пожарная служба;

- услуги по уборке улиц и помещений;

- сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;

- дезинфекция;

- телекоммуникации (закрыть на время карантина 50% абонентских отделов, опубликовать на сайте списки работающих отделений, ограничить время работы с 10:00 до 16:00, разрешено передвижение сотрудников технической поддержки – обеспечить доступ к базовым станциям);

- аэропорты;

- железнодорожные вокзалы;

- почтовые, курьерские и грузовые услуги;

- соц. обеспечение.

3. Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:

- пищевая промышленность;

- сельское хозяйство;

- производство товаров первой необходимости;

- химреагенты;

- лекарстсвенные препараты;

- мед. оборудование и инструменты;

- бумажные изделия для дома;

- легкая промышленность (товары для здоровья и гигиены);

4. Розничная торговля, услуги питания и строительства:

- продуктовые магазины;

- аптеки;

- АЗС;

- рестораны, бары, кафе, столовые – только на вынос;

5. Другие важные услуги:

- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов и мед. изделий – разрешено работать с 7:00 до 20:00;

- склад дистрибуции продуктов питания, лекарств и мед. изделий;

- банковские услуги (ограничено время работы с 9:00 до 18:00, разрешается передвижение по городу инкассаторов, сотрудников контакт-центров, техподдержка, кассиры, машины с грузом телеком. оборудования);

- гостиницы, хостелы (только для размещения персонала, на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц размещенных на обсервацию);*Примечание: предприятия внутри гостиниц, хостелов должны прекратить свою деятельность.

- общежития (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц размещенных на обсервацию);

- дома престарелых;

- приюты для детей;

- приюты для бездомных;

- приюты для животных;

- агентство ритуальных услуг и кладбищ.

Важно: транспортные средства должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты; сотрудники служб, которым ранее был выдан пропуск на въезд и выезд из города должны перейти на удаленную работу.


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URL: https://www.vb.kg/386685
Теги:
чрезвычайные ситуации, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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