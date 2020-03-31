Список разрешенных видов деятельности во время режимов ЧП, ЧС в Кыргызстане

Сотрудники служб, которым ранее был выдан пропуск на въезд и выезд из города должны перейти на удаленную работу
Республиканский штаб по COVID-19 опубликовал список разрешенных видов деятельности во время режимов ЧП и ЧС в Кыргызстане:
1. Система здравоохранения:
- больницы;
- лабораторные услуги;
- учреждения осуществляющие мед. услуги на дому;
- мед. учреждения всех форм собственности;
- ветеринарные службы скорой помощи;
- дистрибуция мед. товаров.
2. Городская инфраструктура и коммунальные службы:
- электроэнергетические компании;
- водоснабжение;
- услуги электриков, сантехников;
- пожарная служба;
- услуги по уборке улиц и помещений;
- сбор, обработка и утилизация мусора и отходов;
- дезинфекция;
- телекоммуникации (закрыть на время карантина 50% абонентских отделов, опубликовать на сайте списки работающих отделений, ограничить время работы с 10:00 до 16:00, разрешено передвижение сотрудников технической поддержки – обеспечить доступ к базовым станциям);
- аэропорты;
- железнодорожные вокзалы;
- почтовые, курьерские и грузовые услуги;
- соц. обеспечение.
3. Обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство:
- пищевая промышленность;
- сельское хозяйство;
- производство товаров первой необходимости;
- химреагенты;
- лекарстсвенные препараты;
- мед. оборудование и инструменты;
- бумажные изделия для дома;
- легкая промышленность (товары для здоровья и гигиены);
4. Розничная торговля, услуги питания и строительства:
- продуктовые магазины;
- аптеки;
- АЗС;
- рестораны, бары, кафе, столовые – только на вынос;
5. Другие важные услуги:
- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов и мед. изделий – разрешено работать с 7:00 до 20:00;
- склад дистрибуции продуктов питания, лекарств и мед. изделий;
- банковские услуги (ограничено время работы с 9:00 до 18:00, разрешается передвижение по городу инкассаторов, сотрудников контакт-центров, техподдержка, кассиры, машины с грузом телеком. оборудования);
- гостиницы, хостелы (только для размещения персонала, на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц размещенных на обсервацию);*Примечание: предприятия внутри гостиниц, хостелов должны прекратить свою деятельность.
- общежития (только для размещения персонала на казарменный, вахтовый режимы работы и лиц размещенных на обсервацию);
- дома престарелых;
- приюты для детей;
- приюты для бездомных;
- приюты для животных;
- агентство ритуальных услуг и кладбищ.
Важно: транспортные средства должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты; сотрудники служб, которым ранее был выдан пропуск на въезд и выезд из города должны перейти на удаленную работу.